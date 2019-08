Rechte, Rechtsaußen und Rechtsextremisten

Doch die Stadt ist auch noch in einer anderen Statistik führend. Laut einer Schätzung des Verfassungsschutzes gibt es acht bis zehn Rechtsextreme auf 10.000 Einwohner in Chemnitz. In Sachsen liegt dieser Schnitt bei sieben, in ganz Deutschland kommen auf 10.000 Menschen 2,9 Rechtsextreme.

Die Bilder der Demonstrationen in Chemnitz gingen um die Welt. Bildrechte: dpa Außerdem hat sich in Chemnitz seit den Aufmärschen der rechten Szene die Zahl der Gewalttaten gegen Ausländer und politische Gegner erhöht. 2017 sind in Chemnitz insgesamt sechs rechtsextreme Gewalttaten verübt worden – 2018 waren es 43. Viele sind in der Zeit der Demonstrationen verübt worden.



Offenbar durch die Demonstrationen im Sommer 2018 ermutigt, organisierte sich die mutmaßliche Terrorgruppe "Revolution Chemnitz". Das Ziel: den demokratischen Rechtsstaat zu stürzen. Nach einer Demo am 14. September lassen mutmaßliche Mitglieder ihrem Hass auf Ausländer Taten folgen. Inzwischen sind die Mitglieder verhaftet worden.

Pro Chemnitz und AfD stärker im Stadtrat

Diese Aktion wurde zum Politikum: CFC-Fans gedenken einem verstorbenen Neonazi. Bildrechte: Harry Härtel Ein anderer Fall wird im März 2019 zum Politikum. Fans des Chemnitzer FC gedenken im Stadion des Vereins dem verstorbenen Neonazi Thomas Haller. Der CFC-Fan und rechtsextreme Hooligan hatte in der Vergangenheit für den Verein als Security-Unternehmer gearbeitet.



Auf politischer Ebene ist in Chemnitz inzwischen Rechtsaußen verstärkt vertreten. Die Gruppierung "Pro Chemnitz" – die sich bei den Demonstrationen profilieren konnte – kommt nach der Kommunalwahl im Mai 2019 auf 8 Prozent und die AfD auf 18 Prozent im Stadtrat. Damit vereinigen sie ein Viertel der Stimmen auf sich. Zuvor hatten diese beiden zusammen zehn Prozent.

Unsicherheitsgefühl in Chemnitz

Hintergrund für diese Entwicklung ist offenbar auch das Klima der Angst in der Stadt mit dem Karl-Marx-Kopf. Laut einer Umfrage aus dem Frühjahr 2018 fühlten sich 44 Prozent der Chemnitzer in der Innenstadt unsicher. Der Stadtrat hatte bereits im Mai 2018 die Errichtung einer Videoüberwachung in der Innenstadt beschlossen. Nach den Ausschreitungen wird im September das Personal des Ordnungsdienstes von 22 auf 35 erhöht.