Hunderttausende Menschen haben am Sonnabend in Berlin den Christopher Street Day gefeiert. Nach Veranstalterangaben beteiligten sich am Nachmittag mindestens 150.000 Menschen am Demonstrationszug. Eine deutlich größere Zahl von Menschen begleitete bei hochsommerlichen Temperaturen den Zug durch die Berliner Innenstadt.

Ausgelassen, aber nicht ohne Aussage: CSD-Teilnehmer in Berlin. Bildrechte: dpa

Die Veranstaltung für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transmenschen und anderen sexuellen Minderheiten stand in diesem Jahr unter dem Motto "Stonewall 50 - Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme". Sie erinnert an die Vorfälle um die Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren. Am 28. Juni 1969 führten Polizisten eine Razzia in der Bar durch. Dabei stießen sie auf ernsthaften Widerstand und wurden vertrieben. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und der Polizei. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung.