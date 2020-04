Marco Tullner, Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, zeigt sich offen gegenüber den Forderungen des Lehrerverbandes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Lehrerverband plädiert dafür, dass das Geld gleich an die Schulen geht. Die könnten Geräte anschaffen und den Schülern als Leihgabe überlassen. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner zeigt sich offen: "Wir haben dazu heute bereits erste Gespräche geführt und gehen davon aus, dass das Geld schnell und unbürokratisch an die Schulen oder Schülerinnen und Schüler kommt."



Unbürokratisch ist das Stichwort für Daniela Bose vom Paritätischen. Ihre Erfahrung zeigt: Kompliziert formulierte und aufwendige Anträge schrecken gerade die ab, die es am nötigsten haben. Der Zuschuss sollte also einfach zu beantragen sein. Das werde allerdings noch ein wenig dauern, schätzt der Bildungsausschuss-Vorsitzende Rossmann.