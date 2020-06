Coronavirus-Pandemie EU-Länder noch uneins über Einreise aus Drittstaaten

Maßstab hierbei ist, dass die Fallzahlen in einem Drittstaat mindestens so niedrig sein müssen wie in der EU, damit das Einreiseverbot wieder aufgehoben wird. Ein internes Ratsdokument hatte diese Woche hierfür einen Wert von 16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für den Stichtag 15. Juni angegeben. Diese Zahl erfasst die Infektionen der vorangegangenen 14 Tage in der EU.