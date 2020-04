Kritik kommt dagegen von Verbraucherschützern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mahnte, auch die Kunden seien in der Krise auf das Geld angewiesen. Die Corona-Pandemie dürfe nicht dazu führen, dass Verbraucherrechte ausgehöhlt würden. Gerade in so einer Krise müssten sich die Menschen darauf verlassen können.