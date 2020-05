Arbeiten im Home-Office, Lernen zu Hause oder auch einfach mal einen Film streamen – ohne schnelles Internet geht das nicht. Doch in vielen Teilen von Mitteldeutschland steht das nicht zur Verfügung – dabei war es schon seit Jahren angekündigt. In der derzeitigen Corona-Pandemie ist es nun für viele Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders schwer, damit zu leben, digital abgeschnitten zu sein.

"Ich stehe früher auf", sagt Toni Wohlfarth. Der Familienvater wohnt im Westen Thüringens. Doch da er in Frauensee derzeit im Home-Office sitzt, muss er sich das Internet mit seinem Sohn teilen. "Ich fange teilweise um 6 Uhr an, damit ich die erste Runde Arbeit hinter mir habe, wenn sich mein Sohn um 9 Uhr einloggen will." Nur auf diesem Weg gelangt er an die Schulaufgaben.

Arbeiten von zu Hause mit Ein-Megabit-Leitung

Keine leichte Aufgabe: Lernen zu Hause kann für Kinder und Eltern anstrengend sein. Bildrechte: imago images / Ritzau Scanpix / Unger Anthon Über Wochen saßen alle Schüler zu Hause – und haben nur über das Internet an der Schule teilnehmen können. Bis zu 50 Prozent aller Beschäftigten könnten während des Lockdowns von zu Hause gearbeitet haben. Zu dieser Einschätzung kommt der Digitalverband Bitkom. Eine Studie der Universität Mannheim geht von etwa 25 Prozent aus. Wie viele es genau waren, ist unklar. Fest steht, es betrifft viele Menschen. Einige mussten dies trotz der zusätzlichen Belastung durch die Betreuung der eigenen Kinder leisten. Da kann ein lahmer Internetanschluss schnell den letzten Nerv kosten.



"Eine absolute Katastrophe", sagt Philipp Ißbrücker, der seit zwei Monaten ebenfalls in Frauensee im Home-Office sitzt. Der Mediengestalter betreut den Online-Auftritt einer Stadtverwaltung.

Ich muss relativ schnell mit Bildern und Videos arbeiten und agieren. Das ist so nicht möglich. Philipp Ißbrücker Mediengestalter im Home-Office

Nicht einmal ein Megabit hat er zur Verfügung, wie ein Geschwindigkeitstest zeigt. Um effektiv arbeiten zu können, bräuchte er eine Leitung mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde – also sogenanntes schnelles Internet.

Seit 2009 versprochen: Schnelles Internet für alle

Der 600-Seelen-Ort Frauensee gilt sogar als "Weißer Fleck" – dort ist das Internet besonders langsam. Doch nicht nur dieser Ort in Mitteldeutschland hat Probleme mit dem Internetanschluss: So verfügten, laut dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ende 2018 in Sachsen nur 47,6 Prozent der Haushalte im ländlichen Raum über ein schnelles Internet in Sachsen-Anhalt 47,9 Prozent, in Thüringen 69,4 Prozent. Dazu muss angemerkt werden, dass etwa in Sachsen rund zwei Drittel aller Menschen im ländlichen Raum leben – also die Mehrheit.

Dabei hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits 2009 versprochen: "Unser Ziel: bis 2010 jedem Haushalt die technische Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man solch einen Breitbandanschluss auch wirklich betreiben kann." Doch der Ausbau geht bis heute nur schleppend voran.

Videotelefonie nur ohne Video möglich