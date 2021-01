Das Ministerium in Sachsen beschreibt die Impfbereitschaft sehr unterschiedlich. Es geht von bis zu 80 Prozent in Leipzig bis zu nur 30 Prozent in einigen kleineren Krankenhäusern. "In der Pflege wird uns von einer hohen Bereitschaft berichtet, was ermutigend ist. Belastbares Zahlenmaterial liegt uns hier noch nicht vor, so dass wir hier wirklich nur einen Eindruck übermitteln können", so das Ministerium.