Junge Menschen in der Krise

Peter von Lampe macht sich Sorgen um sein Abitur. Die schriftlichen Prüfungen hat er schon hinter sich, die Ergebnisse kennt er noch nicht, aber es könnte sein, dass es nicht gereicht hat. "Schule war nicht so mein Ding", sagt von Lampe, und dass er es aber wohl besser geschafft hätte, wenn ihm wegen Corona in Biologie und Geschichte nicht fünf Wochen Unterricht gefehlt hätten. Es sind aber andere Themen, die seinen Gemütszustand derzeit prägen: Dass er und seine Klassenkameraden "sang- und klanglos", wie er es nennt, aus der Schule verabschiedet worden sind, es weder den klassischen letzten Schultag noch einen Abiball gegen hat und dass er jetzt "in Halle gefangen ist", wie er es nennt.

Von Lampe stammt aus Halle, ist 19 Jahre alt, hat vielleicht sein Abi in der Tasche – aber einfach so losfahren, das kann er nicht. Die Festivals, für die er schon Tickets hatte, der Besuch der Cousine in Schottland, die Umweltfahrradtour in Nordrhein-Westfalen, verschiedene Treffen mit seinen Mitstreitern bei "Fridays for Future" – nichts von alledem, was von Lampe vorhatte, wird stattfinden. "Den Sommer nach der Schule, den gibts nur einmal", sagt von Lampe. "Dieses Lebensgefühl werde ich nicht nachholen können."

Generation Z und die erste echte Krisenerfahrung

Die Generation, zu der Peter von Lampe gehört, hat den Namen Generation Z bekommen. Ihr werden unterschiedliche Geburtsjahrgänge zugeschrieben, aber grob kann man sagen, dass sie die Menschen umfasst, die zwischen den Jahren 1997 und 2012 geboren sind. Sie folgt auf die Generation Y (auch Millenials genannt) und ist die erste Generation, die in prägenden Jahren ihres Lebens mit Smartphones aufgewachsen ist.

Die jungen Menschen dieser Generation sind mehrheitlich zu jung, als dass die Finanzkrise in ihrem kollektiven Gedächtnis eine Rolle spielt. Seit sie denken könne, haben diese jungen Deutschen immer nur erlebt, dass es bergauf ging. 2009 war das letzte Jahr, in dem das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland gesunken ist. Seither ist die Arbeitslosenquote von acht auf fünf Prozent zurückgegangen, der Wert der deutschen Exporte ist um gut 500 Milliarden Euro gestiegen, die Staatsverschuldung gesunken und die Studienanfängerquote ist von gut 43 Prozent auf 56 Prozent gestiegen. Natürlich gibt es immer auch persönliche Krisen, aber kollektiv gesehen kann man sagen: Im Corona-Jahr 2020 erleben diese jungen Deutschen die erste fundamentale Krise ihres Lebens. Bildrechte: imago images/Action Pictures

Peter von Lampe steht für diese Generation und er tut es auch wieder nicht. Denn, so sagt er das selbst: Er mag repräsentativ sein für einen Teil der heute 18, 19 Jahre alten Menschen, aber die Generation ist gespalten. Neben Menschen wie ihm, sagt von Lampe, gebe es viele, denen ein wilder Sommer nach dem Schulabschluss nicht wichtig ist, für die das berufliche Vorankommen im Mittelpunkt steht. "Mein Jahrgang", sagt von Lampe, "ist da ziemlich krass zweigeteilt."

Wer mit Jugendlichen spricht in diesen Corona-Tagen, der findet diejenigen, die vor allem die sozialen Beschränkungen und das "Eingesperrtsein" im Elternhaus umtreibt. Er findet aber auch Menschen wie Carl Schwaten, der zum Sommersemester an der Bergakademie in Freiberg ein Studium in Geophysik und Geoinformatik angefangen hat. Schwaten konnte wegen Corona noch kein einziges Mal real zur Universität gehen. Er fand es anfangs zwar mühsam, sich rein digital mit seinen Kommilitonen zu Partneraufgaben zusammen zu finden, die Online-Vorlesungen liefen zu Beginn auch schleppend. Auf Partys, Treffen von Erstsemestern, so sagt Schwaten das, wäre er aber eh nicht gegangen Er ist heilfroh, sagt er, dass er noch keine Wohnung in Freiberg gefunden hatte und deshalb nun von seinem Elternhaus in Coswig bei Dresden aus digital studieren kann.

Auch Lena Hempel, die gerade ihr Abitur in Weißenfels macht und im September ein berufsbegleitendes Studium bei der Bundespolizei anfängt, kommt gut zurecht mit der Corona-Ausnahmesituation. Sie hat sich gefreut, Zeit zu haben für die Dinge, die sonst zu kurz kommen – aufräumen und ausmisten zum Beispiel. Eigentlich hatte sie vor, den Sommer über in einer Konditorei bei sich im Ort zu arbeiten, vor dem Studium noch etwas Geld zu verdienen. In der Firma wird sie als Minijobberin aber gerade nicht eingesetzt, damit die festangestellten Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit müssen. "Ich werde mir jetzt eine andere Arbeit suchen oder über den Sommer meinen Eltern in deren Modegeschäft helfen", sagt Hempel.

Viele junge Menschen sind erstaunlich verantwortungsbewusst und gelassen

Es mag sein, dass die Generation Z besonders gespalten ist zwischen denen, die sehr diszipliniert, beinahe konservativ sind und denen, die mehr Zeit für Klimaproteste als für den Unterricht aufwenden. Eines aber ist der jungen Generation gemein: Sie sind in der Krise sehr verantwortungsbewusst und erstaunlich gelassen. Das hat auch Andreas Rauhut festgestellt, der die Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendrings im Landkreis Leipzig leitet. "Ich habe mich während der strengen Kontaktbeschränkungen gewundert, wie die jungen Menschen das hinbekommen, auf so vieles zu verzichten", sagt er. Es habe kaum jemanden gegeben, der sich nicht an die Regeln gehalten habe, sogenannte Corona-Parties seien vor allem ein Medienthema gewesen. Bildrechte: imago images/photothek

Pauline Schützenberger hat im vergangenen Jahr Abitur gemacht und absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Rauhuts Kinder- und Jugendring. Sie muss auf Seminarfahrten verzichten, konnte schon im April nicht wie geplant mit anderen FSJlern nach Brüssel fahren. Darüber, sagt sie, sei sie "ein Stück weit schon traurig", sie wisse aber doch, in welcher privilegierten Situation sie sich befinde. Dass ihr Sommer anders werden wird als geplant, sei eine ganz andere Art von Problem als die tatsächliche existentielle Not mancher Menschen in der Corona-Zeit. Vom Herbst an will Schützenberger soziale Arbeit studieren, "und wenn dann noch oder wieder Kontaktbeschränkungen gelten, dann ist das eben so und ich werde mich wieder daran halten", sagt sie.

Auch Selina Manneck hat im vergangenen Jahr Abitur gemacht, auch sie ist traurig, dass ihr geplanter Work-and-Travel-Aufenthalt im Sommer in Norwegen nicht stattfinden kann. Aber als wütend oder enttäuscht, sagt sie, würde sie sich nicht bezeichnen. Und es gibt etwas, was auch sie niemals tun würde, was sie in der Zeit harter Kontaktbeschränkungen auch nicht getan hat: sich nicht an die Regeln halten, die zur Eindämmung der Pandemie erlassen worden sind. "Ich bin engagiert in der Klimabewegung und da geht es uns viel um Generationengerechtigkeit", sagt Manneck. "Wir verlangen von den Älteren, dass sie für uns die Erde erhalten helfen - und jetzt sind wir auch solidarisch mit ihnen und vermeiden so gut es die Verbreitung des Virus."

Psychologe: Jugendliche sind an Leistungsdruck gewöhnt