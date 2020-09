Der Gedanke liegt nah: Warmes Wasser hilft beim Händewaschen besser gegen Viren. Wenn man Wasser keimfrei machen will, kocht man es ja schließlich auch ab. Etwas in der Art hat wohl auch die Mutter eines Chemnitzer Grundschulkindes gedacht, die sich an MDR AKTUELL gewandt hat. Ihr Sohn hatte ihr erzählt, dass in seiner Schule nur kaltes Wasser aus der Leitung komme. Die Mutter ist der Sache nachgegangen und schnell stellte sich heraus, dass das in allen Chemnitzer Schulen so ist.

Warmwasser ist kein Schul-Standard

Mit Ausnahme der Grundschulen ist warmes Wasser auch in Dresdner Bildungseinrichtungen Mangelware. Für die Bereitstellung von Warmwasser gebe es keine gesetzliche Grundlage, teilte die Stadtverwaltung MDR AKTUELL schriftlich mit. Das sei keine Ausnahme, stellt Uschi Kruse, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen, fest. Es sei nicht außergewöhnlich, dass es an Schulen nur kaltes Wasser gebe. Das dürfe an vielen Schulen in Sachsen Standard sein.