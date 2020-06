Schleswig-Holstein hat am Dienstag angekündigt, dass Reisende aus Corona-Hotspots künftig in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt werden. Sie müssen unmittelbar nach der Einreise in ihre Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren. Auch hier gilt der Grenzwert von mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen im Heimatgebiet als Grenzwert.