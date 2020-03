"Also wir haben jetzt einen Kanister mit fünf Liter Desinfektionsmittel bestellt. Wir haben knapp 250 Euro bezahlt", sagt Kiraly. Sonst würde er für einen Liter 10 Euro bezahlen. "Das bezeichne ich als Wucher." Der Augenarzt hat am Mittwoch Angebote für Desinfektionsmittel per Email erhalten. Mindestabnahme drei Paletten für 30.000 Euro. Da ebay und auch Amazon inzwischen gezielt gegen Wucherangebote vorgehen, sprechen die Händler offenbar die Ärzte jetzt direkt an.