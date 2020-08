In Deutschland hat es den dritten Tag in Folge mehr als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. Demnach wurden am Freitag 1.105 neue Ansteckungen gemeldet. Am Donnerstag war es einer mehr mit 1.106 Neuinfektionen, am Mittwoch waren 1.024 neue Fälle bekannt geworden.