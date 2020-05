In Deutschland gibt es rund 33.000 Intensivbetten: Davon sind aktuell 2000 mit Patienten belegt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. 18.000 Patienten haben andere Krankheiten und 13.000 Betten sind frei. Theoretisch könnten also weitere Operationen stattfinden.

"Ich verstehe, dass die Operation durch das Coronavirus verschoben wurde", sagt Liselotte Rietdorf. Die Knie-Operation der Seniorin hätte am 8. Mai stattfinden sollen. Doch nun warte sie eben jeden Tag. Denn die Arthrose im linken Knie werde immer schlimmer. Gegen die heftigen Schmerzen muss sie starke Medikamente nehmen. Nur so halte sie es aus.

Verschobene OP: Bei Liselotte Rietdorf wird die Arthrose im linken Knie immer schlimmer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die 80-Jährige soll im Leipziger Park-Klinikum operiert werden. Doch bis Mitte Mai dürfen dort – und in allen anderen Kliniken – aufgrund der Corona-Problematik nur lebensnotwendige Operationen durchgeführt werden. "Wir haben allein 300 Patienten auf der Orthopädie abgesagt", sagt der Direktor des Orthopädisch-Traumatologisches Zentrum Park-Klinikum, Géza Pap.



Besonders paradox: Mehrere Kliniken in Deutschland haben mitten in der Corona-Krise Kurzarbeit für Ärzte und Pflegepersonal angemeldet. Viele Kliniken argumentierten mit ökonomischen Zwängen. In den Häusern sei der Leerstand angesichts abgesagter Operationen enorm - und dies könne wiederum zu finanziellen Schwierigkeiten führen.