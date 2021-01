Halefeldt hat gerade viel Zeit zum Komponieren und Nachdenken. Denn durch die Pandemie hat sie keine Auftritte mehr und kaum noch Schüler: "Also im Moment würde ich auf einigen Neujahrsempfängen spielen, zum Beispiel von der Uniklinik Leipzig. Ich würde zum Beispiel mit der Annekatrin Michler im Theater Sanftwut spielen mit dem Impro-Theater. Und ich unterrichte, hier in meiner kleinen Mini-Klavierschule habe ich erwachsene Schüler. Und die Erwachsenen sind, was ich auch ein bisschen verstehen kann, nicht ganz so offen für Online-Unterricht."