Maximilian Stockhausen, Referent für Verteilungsfragen am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, hat wie Aline Zucco Menschen in der Pandemie zu ihren Einkommensverlusten befragt. Auf der individuellen Ebene würden seine Ergebnisse mit ihren übereinstimmen. Doch bezogen auf das gesamte Haushaltseinkommen sagt auch er: "Da zeigt sich dann, dass es im Schnitt für alle, die von der Corona-Krise betroffen waren, Einkommensrückgänge gibt." Alle verlören an Wohlstand, aber es gebe kein einseitiges Gefälle, so dass nicht nur die schwächeren Haushalte betroffen seien.