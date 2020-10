Der Aufruf auf das private Konto von Querdenken-Gründer Michael Ballweg, Geld zu überweisen, liest sich wie eine Entschuldigung. "Wir arbeiten derzeit an der Eintragung der Gemeinnützigkeit und können bis dahin keine Spendenquittungen ausstellen", steht auf der Webseite von "Querdenken 711". Weil Spenden noch nicht möglich seien, solle man der Bewegung das Geld schenken, heißt es dort und darunter die private Kontonummer von Ballweg. Er ist der Kopf der Initiative: Ein politischer Akteur, der sich Geld schenken lässt.

Seit die selbsternannten Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland das erste Mal in Berlin demonstrierten, wird immer deutlicher, dass die Organisatoren ein Händchen für Logistik haben. So waren am 29. August mehrere Videoleinwände aufgestellt und auch professionelle Anreisen von Menschen aus Süddeutschland organisiert worden. Michael Ballweg sagte auf der Demonstration, Leinwände und Audiotechnik seien kostenlos bereitgestellt worden. Das mag stimmen, doch ab einem bestimmten Punkt kostet jede politische Bewegung Geld. Diese finanziellen Mittel sammeln die Verantwortlichen gerade.

Brandanschlag als Initialzündung

Michael Ballweg versucht offenbar mithilfe seiner Popularität die Querdenken-Anhänger zu Geldgebern zu machen. Nach MDR-Recherchen steht erstmals Ende Mai auf der Website von "Querdenken 711" die private Kontonummer von Ballweg – verbunden mit der Bitte, der Bewegung Geld zu schenken und auf sein Konto zu überweisen. Das zeigen archivierte Versionen der Website aus dieser Zeit.

Initialzündung für diese Idee dürfte ein Aufruf einige Tage vorher gewesen sein. Mindestens seit dem 20. Mai riefen die Betreiber der Website dazu auf, für die "V.T.S UG", die V.T.S. Veranstaltungstechnik Stuttgart UG, zu spenden. Es sei ein "Brandanschlag" auf "unser Technik Team […] verübt" worden. Parallel dazu gibt es einen Aufruf auf einer professionellen Spendensammelwebsite. Auf dieser sind bis Mitte Oktober etwas mehr als 5.000 Euro zusammen gekommen.

Michael Ballweg ist der Gründer der "Querdenker"-Bewegung. Bildrechte: imago images / U. J. Alexander

Ganz anders dagegen beim Aufruf auf der Querdenken-Website. Dort heißt es spätestens ab dem 22. Mai euphorisch: "Danke Euch allen für Eure Unterstützung - Wir sind viele!" Die Betreiber schreiben, bis zum Vortag seien mehr als 220.000 Euro zusammen gekommen. Auf MDR-Anfrage, wer denn für diese Spendenaktion Spendenquittungen ausgestellt habe, antwortet Michael Ballweg, er könne dazu keine Auskunft geben. Er verwies auf die V.T.S. Veranstaltungstechnik Stuttgart UG. Dort blieb eine Anfrage bislang unbeantwortet.

Die V.T.S. meldete 2014 Insolvenz an. Seitdem bewegt sich das Unternehmen den aktuellen Bilanzen zufolge in schwierigem Fahrwasser. Die letzte veröffentlichte Jahresbilanz von 2017 wies bei geringem Eigenkapital Verbindlichkeiten in Höhe von 40.000 Euro aus. Die mehr als 200.000 Euro der Querdenken-Sympathisanten dürften sich für die Verantwortlichen wie ein warmer Geldregen angefühlt haben. Spätestens da dürfte auch Michael Ballweg klar gewesen sein, welch finanzielles Potential in der politischen Bewegung steckte.

Von der Spende zur Schenkung in drei Tagen

Die Betreiber der Website von "Querdenken 711" bedanken sich für das Geld für die V.T.S. Drei Tage später, am 25. Mai, kommt eine weitere Nachricht hinzu. Dort schreiben die Betreiber nun: "Unterstütze uns finanziell mit einer Schenkung (max. 19.999 EUR in 10 Jahren). Du hilfst uns damit bei der Organisation der Demos und Finanzierung der Klagen." Darunter steht die private Kontonummer von Michael Ballweg.