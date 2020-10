Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, entscheidend

Und weil das so sei, wiege man sich zum Beispiel in Thüringen auch nicht in Sicherheit, bestätigt Gesundheitsministerin Heike Werner. Auch in Thüringen gebe es Infektionsherde, etwa in Pflegeheimen oder nach privaten Feiern. Insofern müsse man dort genauso aufpassen, betont Werner: "Deswegen glaube ich nicht, dass das in den großen Städten entschieden wird, sondern wir alle gemeinsam können entscheiden, ob es zu einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen kommt oder nicht."

Das sieht auch eine Großstädterin mit Verantwortung für den Bereich Infektionsschutz so. Laut der Dresdner Bürgermeisterin für Gesundheit, Kristin Klaudia Kaufmann, sind die Herausforderungen in einer Großstadt mit stark frequentierten Bussen und Bahnen punktuell größer. Aus ihrer Sicht hängt die Verbreitung des Virus trotzdem nicht in erster Linie von der Größe einer Stadt ab, "sondern wirklich auch von dem Bewusstsein der Einzelnen, was Corona bedeutet und bedeuten kann und inwieweit man bereit ist, sich an die Regeln zu halten."