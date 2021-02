Inzwischen stehen keine Särge mehr in der Feierhalle und die Öfen zur Einäscherung der Verstorbenen sind nicht mehr 24 Stunden und sieben Tage in der Woche in Betrieb. Doch nicht nur in Meißen hat sich die Lage verbessert. "Wir haben ja in Sachsen zehn Krematorien und stehen auch in Kontakt miteinander", berichtet der Chef des Krematoriums, Jörg Schaldach. Zuerst sei in den "Gebirgskrematorien" im Vogtland/ Erzgebirge von Entspannung gesprochen worden. "Wir hatten diese dann eine Woche später."