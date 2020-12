Experte: Virus wird meist von außen ins Heim getragen

"Mit der Testung erst zu beginnen, wenn sich etwa ein Pflegebedürftiger in einem Heim angesteckt hat, ist zu spät", kritisiert der Vorstand der der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Es sei klar, dass das Virus von außen ins Heim getragen werde. Und ein Infizierter bedeute, "dass das mindestens 17 bis18 zusätzliche Infektionen in einem Pflegeheim auslöst. Das ist heute leider praktisch jeden Tag so zu erkennen."

Die Durchführung von vielen Schnelltests ist auch eine Frage des Personals. Dafür werden Fachkräfte benötigt. Doch es sei auch eine Frage des Engagements, sagt die Leiterin des Heims in Augustusburg, Ines Trinks. "Ich weiß, was es an Aufwand bedeutet. Wir machen es ja." Aber sie habe auch nicht mehr Personal als andere Einrichtungen. Doch sie fordert die anderen Einrichtungen auf: "Macht doch einfach los!"

In Sachsen soll das Durcheinander der Testkonzepte in den Heimen nun vorbei sein. Seit Dienstag gilt eine Aktualisierung der Allgemeinverfügung des sächsischen Sozialministeriums – in der heißt es: "Für Personen, die in Einrichtungen nach § … tätig sind, wird die Testung zwei Mal wöchentlich dringend empfohlen. […] Besuchern in Einrichtungen nach § … darf der Zutritt nur nach erfolgtem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis gewährt werden."