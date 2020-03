Die Worte "Love, Peace and Rasenball" zierten die Ränge des Leipziger Stadions, in dem RB Leipzig am 1. März auf Leverkusen traf. Doch für eine Gruppe Studierender aus Japan sollte die Partie vorbei sein, bevor sie begonnen hatte. Einige von ihnen waren schon am Eingang abgewiesen worden. Andere wurden kurz nach Betreten des Stadions wieder der Plätze verwiesen. Aus Angst vor Corona.

Wegen seiner Nationalität unter Generalverdacht

"Das war schon ein bisschen traurig", sagen uns zwei der vom Rauswurf aus dem Stadion betroffene Studierenden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Studierenden waren Teilnehmer eines Intensivkurses über Sportmotorik und Trainingswissenschaft. Der Besuch im Stadion war Teil des Kurses, den Christian Hartmann als Dozent mit betreut. Er wurde so auch Zeuge der unschönen Szene. Ein Mitarbeiter der Securityfirma habe ihm mitgeteilt, dass die ganze Gruppe das Stadion verlassen solle.

Christian Hartmann, Dozent für Sportmotorik, wurde als Betreuer der Gruppe Zeuge des Vorfalls. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Es wurde Bezug genommen auf eine Anweisung. Gesagt wurde nicht, von wem", erinnert sich Sportdozent Hartmann. Es sei ausdrücklich hingewiesen worden auf eine Gefährdungslage im Zuge des Coronavirus. Hartmann habe dem Mann entgegnet, dass das Spiel nicht abgesagt worden sei. Doch die Gruppe musste die Sportveranstaltung verlassen. (Anmerkung der Redaktion: RB Leipzig hat sich später für den Vorfall bei den Studierenden aus Japan entschuldigt und sie zu einem Auswärtsspiel nach Wolfsburg mitgenommen.)

Diskriminierung - aus "Angst vor Ansteckung"

"Allen Bewerbern aus der Volksrepublik China" sei die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung verwehrt worden, sagt Tenor Juntao Ye. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch Juntao Ye bekam die derzeitige "Coronaangst" zu spüren und wurde wegen seiner Nationalität diskriminiert. Der 26-jährige Chinese durfte nicht wie geplant am 13. Februar an der Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin teilnehmen. Per Mail sei ihm abgesagt worden. "Alle Bewerber aus der Volksrepublik China" seien in der gleichen Form informiert worden, dass sie nicht zur Aufnahmeprüfung gehen könnten, sagt er MDR-exakt. "Die Hochschule möchte allen Bewerber*innen die Möglichkeit geben, an den Zugangsprüfungen ohne Angst vor Ansteckung teilzunehmen", heißt es in der besagten Ankündigung der Hochschule.

Tenor Juntao Ye, der an der Hochschule Hans Eisler sein Gesangsstudium fortsetzen wollte, kann das nicht nachvollziehen. Schon fast zwei Jahre lebe er in Berlin, erklärt er MDR-exakt. In Italien sei er nicht gewesen. Juntao Ye hatte deswegen auch Widerspruch gegen die Absage eingelegt. Die Hochschule erklärte ihm daraufhin, er könne die Prüfung im Juni nachholen.

Sarah Wedl-Wilson, Rektorin der Hochschule Hanns Eisler, erklärt, als kleine Hochschule fehlten ihr Möglichkeiten zur genaueren Überprüfung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sarah Wedl-Wilson, Rektorin der Hochschule Hanns Eisler, verteidigt die Generalabsage für Studierende aus China gegenüber MDR-exakt. "Wir sind eine kleine Hochschule, wir haben nicht die Möglichkeit die Dinge so grundlegend zu überprüfen, wie das vielleicht an anderen Orten möglich wäre", sagt sie. Man ermögliche es den Bewerbern aus der Volksrepublik China, später zu kommen. Und man schütze damit zugleich auch "diejenigen, die hierher angereist sind aus anderen Ländern". Man wolle diesen so die Sicherheit geben, „dass sie sich hier nicht anstecken“.

Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes spricht von mehreren Vorfällen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin erfasst seit einigen Wochen vermehrt Vorfälle, bei denen Menschen mit asiatischem Aussehen diskriminiert werden.