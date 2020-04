Vor wenigen Wochen war es noch schwer in den Praxen der Physiotherapeuten einen Platz für die Behandlung zu bekommen. Inzwischen ist es in vielen Warteräumen deutlich leerer geworden. Die Praxen haben nach wie vor geöffnet. Die sekundären Gesundheitsberufe sind als systemrelevant eingestuft. Doch das sorgt für Probleme – für Patienten und Physiotherapeuten.

Natürlich sind auch in den Praxen der Physiotherapeuten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Etwa "im Wartebereich, wo wir durch Kennzeichnung die Sicherheitsabstände für die wartenden Patienten erhöht haben", sagt Therapeutin Ines Heilmann über ihre Praxis in Dresden. Die Verunsicherung unter den 50 Mitarbeitern ist dennoch groß.

"Die Massage, die dürfen sie mir nicht nehmen. Was haben Sie denn schon: In der Wohnung, einkaufen, zurück in die Wohnung", sagt eine Patientin. Ein Mann meint: "Die gehen mit Mundschutz, Handschuhen, desinfizieren die Liegen oder weiß der Teufel was. Also ich mach mir im Moment gar keinen Kopf."