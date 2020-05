Sabeth Mittag arbeitet seit einem Monat in der Ambulanz. Für den Test gibt es klare Kriterien: An erster Stelle stehen weiterhin die Corona-Krankheitssymptome und ein Kontakt mit einem positiv Getesteten. Aber "gerade bei Patienten mit Vorerkrankungen, mit Multimorbidität und mit entsprechendem Alter, da drücken wir auch mal ein Auge zu." Sie finde es auch wichtig, dass viele Tests durchgeführt werden. "Weil es gibt ja auch Träger, die asymptomatisch sind."

Zu Beginn der Krise wurden in Sachsen 500 Tests pro Tag durchgeführt – inzwischen sind es täglich 10.000. Bislang hat es deutschlandweit rund 2,4 Millionen Larbortests gegeben, wie das Robert-Koch-Institut Anfang Mai mitgeteilt hat. Einige Labore berechnen pro Test um die 150 Euro. Grob überschlagen liegen die Kosten dafür bei mehreren Hundert Millionen Euro – doch wer diese tragen wird, ist umstritten.

Das könnte ein Grund sein, warum die inzwischen vorhandenen Kapazitäten von bis zu 970.000 Tests pro Woche – laut den Laboren – in Deutschland nicht ausgenutzt werden. Tatsächlich gab es in der 18. Kalenderwoche nur knapp 317.000 Tests.

Der Chefarzt der Labormedizin im Klinikum Sankt Georg: Stephan Borte (links). Bildrechte: MDR/Lars Tuncay

Anfang März – als die Tests begannen – haben sich auf dem Gelände des Georg-Klinikums noch lange Schlangen gebildet, wie sich der Chefarzt der Labormedizin, Stephan Borte, erinnert. Einige Patienten mussten nach Hause geschickt werden: Damals "war nicht ganz klar, wo kommen die Überträger tatsächlich her." Inzwischen wisse man, dass ein Großteil der Übertragungen in Sachsen durch Rückkehrer aus Skigebieten stattgefunden habe. "Das waren in den ersten Wochen 80 Prozent der Fälle."