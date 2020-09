Die Gesundheitsämter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen trotz Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie teilweise mit weniger Personal auskommen als eigentlich vorgesehen. Das ergab eine Umfrage des MDR unter mehreren Gesundheitsämtern. In Erfurt etwa waren zum Stichtag Ende Juni rund14 Prozent der Planstellen im Gesundheitsamt nicht besetzt. Dramatisch ist die Lage bei den Ärzten: Fast jede dritte Stelle ist in diesem Bereich des Erfurter Gesundheitsamtes vakant.