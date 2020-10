In Tschechien sind am Montag weitere Verbote zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Kraft getreten. Zunächst für 14 Tage müssen alle bisher offenen Kultureinrichtungen schließen. Dazu zählen Kinos, Theater, Galerien und Museen. Auch der Sportbetrieb wird demnach weitgehend stillgelegt, unter anderem die Fußball- und die Eishockeyliga wurden gestoppt. Weitere Beschränkungen will die Regierung noch am Montag beschließen. Diese sollen dann am Mittwoch in Kraft treten.