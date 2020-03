So still ist es in der Leipziger Innenstadt an einem Montag sonst nie. Kaum Passanten, ab und zu das Piepsen der parkenden Lieferwagen und das Rauschen des Windes, keine Straßenmusiker, vereinzelt ein paar Berufstätige, die für ihre Mittagspause nach draußen kommen.

Leipzig steht still

Fast alle sind allein unterwegs – eine junge Frau zum Beispiel, die einen Kinderwagen vor sich herschiebt. Sie erzählt angesichts der neuen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, dass sie ihre Mitmenschen schützen will. "Wir haben uns tatsächlich schon vorher an die Ausgangssperre gehalten. Wenn sich alle dran halten, umso schneller haben wir es geschafft. Ich denke da auch an meine Freunde, die selbständig sind. Ich will, dass die schnell wieder zur Arbeit können."

Einkaufen in Zeiten von Corona: Um die Ansteckungsgefahr für Kunden und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, zeigen Klebebänder am Boden an, wo die Kunden stehen sollen. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk Auch die Karl-Liebknecht-Straße, die Hauptverbindung in die südlichen Stadtteile, wirkt nach den neuen Ausgangsbeschränkungen leer gefegt. Die Läden geschlossen, keine Autoschlangen an den Ampeln. Vor einer Drogerie stehen verstreut ein paar Menschen und warten, dass der Security-Mitarbeiter sie mit dem nächsten Schub hineinlässt.



Eine Frau trägt ihren zweijährigen Sohn auf der Schulter. Auch sie hat Verständnis für die Regeln: "Jeder selbst möchte für sich Gesundheit, jeder wünscht sich Gesundheit – nicht nur einmal im Jahr zum Geburtstag."

Ich finde die Maßnahmen gut, weil man doch schon sehr oft in den Nachrichten gehört hat, dass sich viele Gruppen da nicht dran gehalten haben. Ich finde es verantwortungslos, wenn man so lapidar damit umgeht. Passantin in Leipzig

Familien dürfen maximal zu fünft auf die Straße