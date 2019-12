Crystal: Die Gefahr im ländlichen Raum

Crystal ist eine der härtesten, illegalen Drogen und auch im ländlichen Raum weit verbreitet. Allein in Thüringen gibt es 59 Dörfer, Klein- und Mittelstädte, die – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – eine höhere Anzahl an Rauschgiftdelikten aufweisen als der Landesdurchschnitt. Das geht aus der Kriminalstatistik des Freistaates hervor und hat weitreichende Folgen.

"Tatsächlich ist es so, dass es in unserer Kleinstadt sehr viel Crystal gibt und es gibt auch sehr viele Dealer", sagt Alexander. Der 17-Jährige lebt in Kahla, einem 7000-Einwohner-Ort. Er habe fünf bis zehn Nummern gespeichert, die er anrufen könnte, um sich etwas zu besorgen.

Alexander: Es hat mich glücklich gemacht

Alexander aus Kahla hat Crystal konsumiert und ist zur Zeit clean. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Alexander ist zurzeit clean, konsumiert also nicht mehr. Über seine Crystal-Phase sagt er: "Es macht glücklich, man ist extrem konzentriert, ausdauernd, man hat Motivation alles zu tun, man hat unendlich Energie." Was er nicht so gern erzählt: er hat sein Abitur und eine Lehre abgebrochen. Fühlt sich heute alles andere als fit. Warum er angefangen hatte die Droge zu nehmen? Es könnte Langeweile gewesen sein, sinniert er. In den Kleinstädten "gibt es eben weniger Freizeitangebote und man kann auch einfach den ganzen Tag Drogen nehmen. Warum nicht?"

Im Freistaat gibt es schätzungsweise über 8000 Crystal-Meth-Konsumenten. 2018 starben in Thüringen 17 Menschen durch Drogenmissbrauch, davon allein zehn durch Crystal-Meth. Zudem gibt es abseits der großen Städte strukturelle Defizite in der Suchtarbeit. Die einzige Suchtberatungsstelle des weitläufigen Saale-Holzland-Kreises – zu dem auch Kahla gehört – liegt in Eisenberg.

Lange Anfahrten für Betroffene sind ein Problem, so die Leiterin der Beratungsstelle, Franka Zobel: "Thüringenweit haben wir gerade einmal vier ambulante Suchttherapie-Anbieter, die das ganze Flächengebiet Thüringen abdecken. Das ist utopisch, das kann nicht funktionieren."

Die Thüringer Landesstelle für Suchtfragen schätzt die Versorgungssituation als "überwiegend noch bewältigbar" ein. Allerdings würden die Einrichtungen zunehmend an ihre personellen Belastungsgrenzen stoßen.

Therapie auf dem Land nur schwer möglich

Nicole ist zur Suchtbehandlung gegangen, weil "sie mir mein Kind genommen haben", sagt sie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die raren ambulante Therapieeinrichtungen werden von Suchtkranken aufgesucht, die noch in Arbeit stehen oder aus familiären Gründen nicht für Monate in eine Reha-Einrichtung eingewiesen werden wollen. In einer solchen Klinik im thüringischen Stadtroda wird Nicole derzeit behandelt. Die alleinerziehende Mutter hätte dringend eine ambulante Entwöhnungstherapie gebraucht, um in der Nähe ihres Sohnes zu bleiben, erzählt sie uns.



Der springende Punkt zur Suchtbehandlung war, "dass sie mir mein Kind genommen haben", sagt die 31-Jährige. "Weil er auch sehr, sehr darunter leidet, dass er nicht bei mir sein darf." Nicole hat die Entwöhnung gut bewältigt. Bald darf sie nach Hause zurückkehren. Künftig will sie die Finger von Crystal lassen. Doch leicht wird dies nicht. Gerade, weil sie in einem kleinen Ort lebt.

Viele Freunde nehmen ebenfalls Crystal