Für die Betroffenen und Hinterbliebenen setzt sich die in Prag ansässige Organisation "Plattform of European Memory and Conscience" ein. Sie hatte im vorigen Jahr beim Generalbundesanwalt in den vier Fällen Anzeige erstattet. Die Plattform bekommt Gelder von der EU und vereint mehrere Institutionen aus 13 EU-Ländern, die zu früheren Verbrechen totalitärer Regime forschen. Während des Kalten Krieges verlief zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik sowie Österreich ein Teil des "Eisernen Vorhangs".