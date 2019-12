Heimkinder waren in der DDR einem schweren Schicksal ausgesetzt. Viele leiden noch bis heute . Einige hielten die Einweisung in einen Jugendwerkhof schon damals nicht mehr aus – und nahmen sich das Leben. Obwohl sich die Minderjährigen in staatlicher Obhut befanden, ist auch nach dem Ende der DDR kein Anstaltsleiter oder Erzieher strafrechtlich belangt worden.

Auch die Erzieher habe Rainer Furkert über seine Selbstmordabsichten informiert. Trotzdem reagiert niemand. Er zündet Mullbinden an. Rauch füllt den Raum. Andere Insassen wollen helfen. "Als wir ihn dann rausholen wollten, kam der Erzieher und trieb uns mit dem Gummiknüppel weg", erinnert sich Andreas Golz. Während die drei Jugendlichen rausrannten, seien die Schreie verstummt. "Und ich gehe davon aus, dass er in dem Moment auch tot war."

In Torgau starben neben Rainer Furkert bis 1989 mindestens drei weitere Kinder. Auch in anderen Heimen und Jugendwerkhöfen gab es Todesfälle. Wie viele Minderjährige insgesamt ums Leben kamen, ist unbekannt. Denn diese Toten wurden nicht gezählt. Allein in Torgau waren bis 1989 über 4000 Jugendliche. Insgesamt waren in den 38 anderen Jugendwerkhöfen der DDR über 110.000 Jugendliche. Die Minderjährigen im Alter von 14 bis 18 Jahren sollten dort zu "sozialistischen Personen" umerzogen werden.