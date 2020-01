Fälle wie dieser sind in Deutschland alltäglich. Eine Diskriminierung ist kaum nachweisbar, denn die Maßgabe, "bitte keine Ausländer", erfolgte mündlich und tauchte in keiner Wohnungsanzeige auf. Von den vielen Interessenten an der begehrten Wohnung reichen Sarah und Martin eben nur die Deutschen an den Vermieter weiter. Dieser kann jederzeit argumentieren, er hätte sich einfach für die aus seiner Sicht besten Bewerber entschieden. Sein gutes Recht.