Bereits 2017 als islamistischer Gefährder eingestuft

Doch Abdullah H. geriet bereits früh in den Fokus der Behörden. Das Landeskriminalamt Sachsen stufte ihn bereits 2017 als islamistischen Gefährder ein. Ein Jahr später wurde er vom Oberlandesgericht Dresden unter anderem wegen Unterstützung des islamischen Staates verurteilt. Im Strafvollzug griff er zwei JVA-Mitarbeiter an. Insgesamt saß er drei Jahre und einen Monat im Gefängnis seit er nach Deutschland gekommen ist.

Die Mutter berichtet am Telefon, dass Abdullah H. sollte seiner armen Familie Geld nach Syrien aus Deutschland schicken sollte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Er sagte immer, ich will zurück zu euch, nach Syrien. Hier muss man so viel lernen", berichtet die Mutter. Sie antwortete, dass der Junge seine Zukunft nicht aufgeben solle. Die Mutter lebt mit weiteren Kindern im vom Krieg zerstörten Aleppo. Es sind ärmliche Verhältnisse in denen auch Abdullah H. aufgewachsen ist. Er sollte der Familie Geld nach Syrien aus Deutschland schicken.

Informierte sich über Sprengstoffwesten

Nachdem er 2015 nach Deutschland eingereist war, beantragte der Jugendliche Asyl. "Als er in Deutschland ankam, war er wie jeder andere ein ganz normaler Mensch", berichtet ein Cousin von Abdullah H., der ebenfalls in Dresden lebt. "Er ging aus, er rauchte, er trank, wie alle Jungen. Er hatte eine deutsche Freundin." Zwei Jahre später wurden Ermittler auf ihn aufmerksam, weil er auf Facebook einen Beitrag über den IS postete.

Auf Messenger-Diensten erkundigte sich Abdullah bei IS-Sympathisanten über Bauanleitungen für Sprengstoffwesten. Er bezeichnete sich selbst als Terrorist des IS und suchte Kontakt zu anderen Islamisten. Das war als er sich "ein Telefon kaufte und begann, sich Gruppen anzuschließen. Sie haben ihn beeinflusst", sagt der Cousin. Mit wem der mutmaßliche Attentäter kommunizierte, zeigte sich bei der Auswertung seines Handys im Jahr 2017.