Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist erstmals wieder gestiegen. Wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), in Berlin mitteilte, starben im vergangenen Jahr fast 1.400 Menschen am Konsum illegaler Substanzen. Das seien rund 120 Drogentote mehr als im Jahr zuvor. Hauptursachen seien nach wie vor die Überdosierung von Heroin und Morphin sowie die Kombination mit anderen Substanzen gewesen.