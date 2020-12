Das Geschäft mit Online-Bestellungen und schnellen Lieferungen nach Hause boomt in Zeiten der Corona-Pandemie. Das gilt nicht etwa nur für Amazon sondern auch für Getränkelieferungen. So beschäftigt Durstexpress mittlerweile über 3500 Mitarbeiter. Das Konzept: Getränkelieferung in 120 Minuten. Dazu das Versprechen in der Werbung: faire Löhne und ein Team auf Augenhöhe für die Beschäftigten. Doch die Realität sieht offenbar anders aus.