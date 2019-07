175 öffentliche Bäder zählt die "Deutsche Gesellschaft für das Badewesen" aktuell noch in Sachsen-Anhalt, weniger als in Sachsen und Thüringen. 2018 mussten Schwimm- und Freibäder sowohl in Halle als auch in der Altmark, dem Burgenlandkreis, in Mansfeld-Südharz, im Saalekreis, in Wittenberg und in der Börde schließen.



Zu letzterem Landkreis zählt Oebisfelde. Hier bringt ein Bus mehr als 40 Zweitklässler einmal die Woche zum Schwimmunterricht bis nach Haldensleben, finanziert durch die Kommune. Das macht 45 Minuten pro Strecke – und das, obwohl der Weg bis nach Wolfsburg nur halb so lang wäre. Länderübergreifendes Zusammenarbeiten: Fehlanzeige.