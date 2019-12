Sexualität ist auch im Alter präsent und wichtig, bestätigt Ann-Marlene Henning, Sexologin und Buchautorin. Gerade hat sie den Master an der Hochschule in Merseburg gemacht, dem einzigen Lehrstuhl für Sexologie in Deutschland: "Nein, nein, ein Verfallsdatum gibt es nicht. Da ist so viel, was nur Körper ist, also nicht die Penetration, sondern der ganze Körper wird angefasst, gefühlt, gedrückt, gewärmt. Eine flache Hand irgendwo ..."