Wenn man etwas werden will in Deutschland, sollte man ins Saarland ziehen. Ansonsten wäre auch das nördliche Rheinland oder das südliche Bayern zu empfehlen. Das legen jedenfalls die Zahlen einer MDR/WDR-Datenerhebung nahe. Demnach haben überdurchschnittlich viele der Politiker, die seit 1990 in der Bundesregierung saßen, eine Station ihrer Karriere in einer dieser drei Regionen absolviert.

Auch mit der Wahl des Studienortes kann man laut dieser Datenerhebung seine Chancen, Karriere zu machen, erhöhen. Wer in Aachen, Köln, München, Stuttgart, Hamburg oder im Saarland studiert hat, hat statistisch gesehen viel bessere Chancen, einmal Vorstandsvorsitzender eines der 100 größten deutschen Unternehmen zu werden. Ungefähr jeder fünfte der 100 Vorstandsvorsitzenden, deren Biographien für das Projekt analysiert worden sind, hat in Köln oder Aachen studiert.

Den Ostdeutschen fehlen die Netzwerke

Wenn man die Karriereleiter erklimmen möchte, sind Ostdeutschland und das Ruhrgebiet dagegen nicht zu empfehlen. Selbst die Bundeshauptstadt sollte man meiden – auch 20 Jahre nach dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin sind die Zentren der alten Bonner Republik entlang des Rheins ein besserer Ausgangspunkt, wenn man in Deutschland einmal zur Elite gehören will.

Elitenforscher Prof. Michael Hartmann begründet das mit den Netzwerken und Beziehungen, die in der Bundesrepublik Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten bestehen und die es für alle schwer macht, die keinen Zugang zu diesen Netzwerken haben. Gleich und gleich gesellt sich gern:

Das funktioniert nach dem Prinzip der Ähnlichkeit. Man neigt dazu, sich Leute auszusuchen, die einem ähnlich sind, die aus einem ähnlichen Milieu kommen. Das ist risikoärmer. Prof. Michael Hartmann, Soziologe

Michael Hartmann hat in seinen Untersuchungen beobachtet, dass bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten beispielsweise bestimmte Verhaltensweisen und die regionale Herkunft eine Rolle spielen. Und hierbei sind Ostdeutsche offenbar eher im Nachteil. In der Politik ist das System etwas offener, weil die Bevölkerung durch die Wahlen Einfluss auf die Auswahl hat. Aber in der Privatwirtschaft ist es besonders schwer, in den exklusiven Bereich der Eliten vorzudringen, meint Prof. Hartmann:

Die bereits in den Spitzenpositionen sitzenden Eliteangehörigen entscheiden weitgehend selbst oder ganz allein, wen sie in ihre Reihen aufnehmen. Prof. Michael Hartmann, Soziologe