In anderen Berufszweigen wurde die Arbeit in erheblichem Umfang in die heimischen vier Wände verlegt. Noch im Jahr 2018 gaben nur 5,3 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland an, mindestens die Hälfte der Arbeitstage im Homeoffice zu arbeiten, weitere 6,7 Prozent nutzten dies in geringerem Umfang. Damit lag Deutschland im europäischen Mittelfeld, während Beschäftigte in den Niederlanden und in Skandinavien deutlich häufiger das Homeoffice nutzen. Während der Krise hat sich jedoch in Deutschland die Zahl der hauptsächlich im Homeoffice Tätigen mehr als vervierfacht - auf 23 Prozent aller Beschäftigten. Nach eigener Einschätzung der Beschäftigten halten sogar etwa 42 Prozent gelegentliches Arbeiten von zuhause für möglich.