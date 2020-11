Sie schüren die Angst vorm Maskentragen und leugnen die Pandemie – die Mitglieder der Initiative "Eltern stehen auf". Diese hat sich im Juli in Österreich gegründet und es gibt auch in Deutschland laut Homepage über 200 Ortsgruppen: Etwa in Bautzen, Dresden oder Görlitz. Die Mitglieder organisieren Proteste und sammeln Spenden, um gegen die Corona-Maßnahmen vor Gericht zu ziehen. Zudem kooperiert die Initiative auch mit Querdenken – also jener Corona-kritischen Initiative die erst vor kurzem in Leipzig für Schlagzeilen gesorgt hat.