Doch was passiert, wenn eben ein Elternteil nicht kooperiert? So verweigerte auch Dirk Naumanns Ex-Partnerin nach mehreren erfolglosen Terminen die Beratung. Jahrelang suchte er Hilfe beim Jugendamt und bei der Justiz. Seine Anwältin beantragte sogar ein Ordnungsgeld gegen die Mutter, damit der Kontakt zur Tochter wieder auflebt. Doch es hat alles nichts gebracht.

Doch wie kann herausgefunden werden, ob ein Kind das sagt, was es wirklich meint? Oder nur das, was ein Elternteil hören will? Die Ex-Partnerin von Dirk Naumann will sich gegenüber MDR exakt nicht dazu äußern. Rechtlich ist der Vater an den Grenzen, doch eine Hoffnung bleibt. "Dass es klingelt. Dass wir zusammen Eis essen und dass sie dann wieder kommt." Er würde dann wieder mit ihr spielen, als wenn nichts gewesen sei. Im Haus ist alles noch wie vor zwei Jahren: Im Kinderzimmer stehen die Spielsachen. Die Fotos an den Wänden erzählen von den gemeinsamen Urlauben und Konzertbesuchen.