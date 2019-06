Am 1. Januar 1991 trat in Deutschland ein neues Gesetz in Kraft: das Embryonenschutzgesetz. Damit wollte der Gesetzgeber auf damals noch recht neue Fortpflanzungsmethoden reagieren – und stellte einige davon unter Strafe. Verboten ist seitdem etwa die Eizellenspende. Wer sich nicht daran hält, riskiert hierzulande eine Geld- oder Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren.