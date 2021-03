Equal Pay Day Frauen verdienen noch immer ein Fünftel weniger

Während die Lohnlücke im bundesweiten Durchschnitt bei rund 18 Prozent liegt, variiert die Differenz in den einzelnen Bundesländern deutlich: Thüringen weist mit fünf Prozent den geringsten Unterschied auf, dicht gefolgt von Sachsen mit sieben Prozent. In Sachsen-Anhalt verdienten Frauen acht Prozent weniger als Männer. Am größten ist der Unterschied bei der Bezahlung mit 23 Prozent in Baden-Württemberg, Bayern und Bremen kommen auf jeweils 22 Prozent.