Deutschland hat bereits in den ersten vier Monaten so viele natürliche Ressourcen an Wasser, Flächen und Wäldern verbraucht, wie dem Land eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen.

Darauf weisen die Umweltschutzorganisationen Germanwatch und BUND am nationalen sogenannten Erdüberlastungstag hin – der in diesem Jahr auf den 3. Mai fällt. Im Vorjahr hatte Deutschland sein Budget am 2. Mai erreicht, 2017 sogar bereits am 24. April.

Wäre der Ressourcenverbrauch der Weltbevölkerung so groß wie in Deutschland, dann hätte sie schon bis zu diesem Zeitpunkt die regenerierbaren Ressourcen verbraucht, die ihr für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen. Umweltorganisation Germanwatch

Die Umweltschützer mahnen, die Menschen hierzulande lebten für den Rest des Jahres auf Kosten kommender Generationen und der Menschen im Süden. Der globale Erdüberlastungstag wird Anfang August erwartet.

Deutschland auf Rang 8 der Ressourcensünder

Der BUND kritisiert, würden alle Staaten der Welt so wirtschaften wie Deutschland, und alle Menschen so leben, bräuchte die Menschheit drei Erden, um ihren Ressourcenbedarf zu decken, Als Gründe werden der hohe Energieverbrauch und CO2-Ausstoß im Verkehr und in der Massentierhaltung sowie die Verunreinigung von Böden, Luft und Grundwasser genannt.

Die BUND-Jugend kündigte weiteren Widerstand ihrer Generation gegen diese verschwenderische Politik an, so im Rahmen der Fridays-for-Future-Proteste.



Zum Vergleich: Gemessen an der absoluten Größe des Fußabdrucks liegt Deutschland auf Platz acht der größten Ressourcenverbraucher. Davor liegen China, die USA, Indien, Russland, Brasilien, Japan und Indonesien.

Leichte Verbesserung eher zufällig