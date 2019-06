Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen eine generelle Masern-Impfpflicht ausgesprochen. In einer Stellungnahme des unabhängigen Beratergremiums heißt es, eine Impfpflicht werde zwar für bestimmte Berufsgruppen empfohlen. Dazu zählten etwa Ärzte und Schwestern sowie Erzieher.

Die von der Großen Koalition geplante Einführung einer Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen sei aber nicht gerechtfertigt. Der Ethikrat sprach sich dafür aus, dass Impfaktionen in Betreuungseinrichtungen möglich sein sollen. Der Ausschluss ungeimpfter Kinder etwa aus Kindertageseinrichtungen sollte nur "in individuell begründeten Ausnahmefällen" möglich sein.