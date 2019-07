Betreiber von Internetseiten mit einem integierten Facebook-"Like"-Button sind für die Übermittlung von Nutzer-Daten an das US-Unternehmen mit verantwortlich. Das hat der Europäische Gerichtshof am Montag in Luxemburg entschieden. Die Webseiten-Betreiber müssen daher ihre Nutzer über die Erhebung der Daten informieren und eine Einwilligung einholen.