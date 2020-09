Evangelische Kirche Bischof verteidigt kirchliche Seenotrettung

Es sei auch bei den Kritikern des kirchlichen Rettungsschiffes Sea-Watch 4 Konsens, dass kein Mensch zur Abschreckung von der Flucht ertrinken dürfe, sagte Till Vosberg Anfang September der Chemnitzer Freien Presse. Im Mittelpunkt der Kritik an der Seenotrettung von Flüchtlingen stehe aber "die Verschiffung junger Männer aus Afrika und deren Verbringung nach Europa statt in die meist näher gelegenen Häfen Nordafrikas", erklärte Vosberg.

Bereits während der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im November 2019 hatte Till Vosberg als einziger dem Beschluss des Plenums offen widersprochen, ein Rettungsschiff auszusenden. Solch ein Votum sei bindend, betont Landesbischof Bilz. Man müsse eben auch jene verstehen, die sich als Christen für die Seenotrettung einsetzten: "Die fokussieren sich eben auf das Leid der Betroffenen und sagen, wir können nicht warten bis die Politik endlich so weit ist, Lösungen zu finden, sondern wir müssen schauen, dass möglichst wenige Menschen im Mittelmeer sterben." Das könne er nur unterstützen, sagt Bilz. Er unterstreicht: "Ich bin absolut dafür."

Zumal für die Sea-Watch 4 weder Kirchensteuermittel noch andere kirchliche Gelder verwendet würden, sondern ausschließlich Spenden, erläutert der sächsische Bischof. Wenn die Staaten nicht in der Lage seien, dieses Problem zu lösen, übernehme das eben die Zivilgesellschaft. Das Argument, Seenotretter würden den Schleppern in die Hände arbeiten, überzeuge ihn nicht, betont Landesbischof Bilz: "Ein Seenotrettungsschiff, das Not lindert, hat nicht die Kraft, in Herkunftsländern eines ganzen Kontinents auszulösen, dass Menschen sich auf den Weg machen." Es gebe keine überprüfbaren Belege, dass dem so sei.