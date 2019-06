Kirchentreffen in Dortmund Evangelischer Kirchentag endet mit Aufruf zur Zivilcourage

Mit Appellen an die Menschenwürde ist in Dortmund der Evangelische Kirchentag beendet worden. In den vergangenen Tagen hatten rund 120.000 Menschen über verschiedene Themen diskutiert, gesungen und gebetet.