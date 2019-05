Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich dafür ausgesprochen, Kindern schon frühzeitig das Schwimmen beizubringen. DLRG-Präsident Achim Haag sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in den Grundschulen sollte es flächendeckend ab der ersten Klasse Schwimmunterricht geben.

Aktuell könnten 59 Prozent der Kinder, die auf eine weiterführende Schule wechselten, nicht sicher schwimmen. Haag zufolge gibt es aber noch andere Probleme. So hätten zu wenige Lehrer die richtige Ausbildung, um Kinder im Notfall retten zu können. Manche Schulen ließen den Schwimmunterricht sogar ausfallen, weil ihnen die Verantwortung zu groß sei.

Hoffmann forderte zudem, Kinder bereits in der Betreuung in Kindertagesstätten mit Wasser und seinen Gefahren vertraut zu machen.

Hintergrund der Forderungen ist der tragische Tod von zwei kleinen Kindern in der Region Salzgitter in Niedersachsen. Die Jungen im Alter von vier und sieben Jahren waren in einem Gartenteich ertrunken. Nach Angaben der Polizei konnten beide Kinder nicht schwimmen.