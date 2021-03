Zweieinhalb Jahre arbeitete Azizi als Pflegehelfer in der Stiftung Marthahaus in Halle. Nun ist er Teil des Hygieneteams an der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt. Er führt Corona-Tests durch und übersetzt. Die Arbeit gefalle ihm, weil er den Leuten helfe, die gerade ganz neu nach Deutschland gekommen seien, erzählt Azizi.

Doch welchen Beitrag können Geflüchtete in der Pflege leisten? Grundsätzlich laufe die Integration in den Arbeitsmarkt besser als erwartet, sagt Yuliya Kosyakova. Sie ist Soziologin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Sie warnt dennoch vor übertriebenen Erwartungen. Nur eine überschaubare Zahl der Geflüchteten arbeite in der Pflege: "Geflüchtete können diesen Bedarf vielleicht lindern, aber nicht komplett beseitigen, weil von den Personen, die vorher erwerbstätig waren, nur sieben Prozent in diesen medizinischen oder nicht-medizinischen Gesundheitsberufen waren. Eigentlich haben es nur ein Prozent geschafft, in Deutschland auch in diesen Berufen tätig zu sein", sagt Kosyakova.