Drei Monate nach der Zulassung für E-Scooter auf deutschen Straßen läuft die Nutzung der Tretroller in Mitteldeutschland nur schleppend an. Eine Befragung des MDR Magazins "Umschau" bei den zehn größten mitteldeutschen Städten hat ergeben, dass seit dem 15. Juni 2019 erst in drei Städten Verleiher tätig sind - und zwar in Dresden, Halle und Erfurt. Dort gibt es je einen Anbieter. In Dresden und Halle beantragen zudem weitere Firmen, E-Scooter zu verleihen. In Magdeburg, Zwickau und Leipzig sind die Verhandlungen mit möglichen Verleihern noch nicht abgeschlossen. Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes in Leipzig: "Potenzielle Anbieter haben bereits Gespräche mit den Leipziger Verkehrsbetrieben aufgenommen, sodass wir derzeit von einem Start einzelner Unternehmen im Herbst 2019 ausgehen." In anderen Städten gibt es bislang kein Angebot.