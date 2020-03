Zu Anfang steht die Unterkunft. Jeder Asylbewerber kommt in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Was ihm dort zusteht, regeln das Asylgesetz und das Asylbewerberleistungsgesetz, erklärt Holm Felber von der Landesdirektion Sachsen:

"Für alleinreisende Menschen bedeutet das in der Regel Unterkunft in einem Mehrbettzimmer. Bei Familien bemühen wir uns, die gemeinsam in einem Zimmer unterzubringen. Die Verpflegung wird als Sachleistung erbracht. Dazu gehören drei Mahlzeiten und einfache Getränke, Wasser, Kaffee oder Tee sind den ganzen Tag verfügbar."