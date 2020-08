Dazu erklärt das RKI auf Nachfrage von MDR AKTUELL schriftlich, es gebe zahlreiche Gründe dafür, weshalb die Fallzahlen derzeit anstiegen. Dazu gehörten viele kleinere Ausbruchgeschehen in verschiedenen Landkreisen, die mit unterschiedlichen Situationen in Zusammenhang stünden, zum Beispiel mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis, mit Freizeitaktivitäten, an Arbeitsplätzen, aber auch in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen oder mit Reiserückkehrern.